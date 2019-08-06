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МИД подтвердил обстрел самолета в Ливии: экипаж эвакуируют

МИД подтвердил обстрел самолета в Ливии: экипаж эвакуируют - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
06.08.2019, 20:00

В ведомстве уточнили, что украинский борт транспортировал гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии

В МИД Украины подтвердили информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата, Ливия. Ведомство занимается обеспечением возвращения членов экипажа в Украину. Об этом в МИД сообщили в ответ на запрос LIGA.net.

В ведомстве отметили, что, по информации Государственной авиационной службы Украины, в 1:17 по Киеву во время разгрузки груза украинский самолет был атакован при помощи беспилотника.

В МИД уточнили, что борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Посольство Украины в Тунисе принимает меры по оказанию помощи экипажу и возвращению его в Украину.

В компании Скайавиатранс, которая владеет самолетом, сообщили, что ИЛ-76ТД полностью уничтожен в результате нескольких ударов с дронов. При этом через 40 минут после нападения фото и видео удара появились на российских сайтах.

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самолет ливия ил-76 мисрата
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