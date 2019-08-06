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В Ливии уничтожен украинский самолет с гуманитарным грузом

В Ливии уничтожен украинский самолет с гуманитарным грузом - Фото
ИЛ-76ТД (скриншот с видео)
06.08.2019, 19:10

Через 40 минут после нападения на самолет фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила директор компании Елена Малахова.

Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.

Примерно в 3:17 ночи, сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.

По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах.

По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

Компания ведет подсчет своих убытков. Оценочная стоимость уничтоженного ИЛ-76ТД, по словам Малаховой, - 2,5 млн долларов. Это без дополнительного оборудования и стоимости груза.

LIGA.net обратилась за официальным подтверждением этой информации в МИД. Там посоветовали направить письменный запрос. Комментарий украинских дипломатов будет опубликован позже.

30 июля Совет по безопасности Госавиаслужбы принял решение о запрете любого пассажирского и грузового сообщения с Ливией. Причина - обострение военно-политической ситуации в этой африканской стране

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ливия ил-76 мисрата Скайавиатранс
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