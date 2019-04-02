Минирование объектов Укроборонпрома: полиция закончила проверку

Минирование (фото - Нацполиция Киева)

Полиция не нашла взрывчатку на трех объектах Укроборонпрома и в здании Высшего совета правосудия в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Следователи территориальных управлений полиции начали досудебные расследования за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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2 апреля полиция сообщила, что из-за информации о минировании эвакуировали Киевский бронетанковый завод, конструкторское бюро Артиллерийское вооружение, завод Маяк и здание Высшего совета правосудия. Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону.

Вчера на спецлинию 102 обратился представитель торгового центра, который расположен на Майдане Независимости. Он сообщил, что на электронную почту заведения поступило письмо с сообщением о взрывчатке. После проверки опасных предметов и веществ не обнаружили.