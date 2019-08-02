"Минирование". В Черновцах проверяют детсады, кафе и университеты

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Полиция Черновцов проверяет информацию о заминировании всех детских садов, кафе и университетов города. Проводится массовая эвакуация людей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Отмечается, что письмо с угрозами пришло на электронный адрес областного управления ГСЧС. В письме говорилось о заминировании почти двухсот зданий в Черновцах. В частности, аноним сообщил, что в 19:00 взорвутся бомбы во всех детских садах, университетах и ​​кафе на территории города.

Сообщается, что к указанным объектам немедленно направили наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехническую и кинологическую службы.

Правоохранители начали эвакуацию граждан из зданий и проверку помещений и прилегающих территорий на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

24 июня сообщалось, что министерство внутренних дел Украины планирует изменить порядок реагирования на сообщения о минировании объектов в связи с ростом количества таких вызовов. МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за ложные сообщения - могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.