МВД изменит порядок реагирования на сообщения о минировании

Министерство внутренних дел Украины планирует изменить порядок реагирования на сообщения о минировании объектов в связи с ростом количества таких вызовов. Об этом LB.ua сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"В силу массовых сообщений о заминировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, уточняющие регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения", - заявил он.
Также, по его словам, МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за ложные сообщения - могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.
Шевченко говорит, что в большинстве случаев вызовы о минировании поступают от ботов с территории России и оккупированных районов Донбасса.
В последнее время в Украине участились случаи ложных сообщений о минировании объектов. 18 июня взрывчатку искали в посольстве США в Киеве.