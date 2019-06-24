МВД изменит порядок реагирования на сообщения о минировании

Автомобиль разминирования (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Министерство внутренних дел Украины планирует изменить порядок реагирования на сообщения о минировании объектов в связи с ростом количества таких вызовов. Об этом LB.ua сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"В силу массовых сообщений о заминировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, уточняющие регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения", - заявил он.

Также, по его словам, МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за ложные сообщения - могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.

Шевченко говорит, что в большинстве случаев вызовы о минировании поступают от ботов с территории России и оккупированных районов Донбасса.

В последнее время в Украине участились случаи ложных сообщений о минировании объектов. 18 июня взрывчатку искали в посольстве США в Киеве.