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08.05.2019, 17:39

Минобороны будет награждать родителей бойцов, воюющих в Донбассе

Минобороны будет награждать родителей бойцов, воюющих в Донбассе - Фото
Фото: mil.gov.ua

Армия будет чествовать родителей военных, которые защищают Украину на фронте; не только тех, чьи дети погибли, сказал Полторак

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В Украине начата новая традиция - награждения и чествования родителей военных, которые находятся на фронте. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время торжеств по случаю Дня памяти и примирения, передает пресс-служба Минобороны.

"Мы будем поддерживать и чествовать родителей и жен военнослужащих, которые защищают Украину на фронте. Не только тех родителей, чьи дети погибли", - сказал Полторак

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Министр обороны сообщил, что месяц назад в Коломые наградил жен и родителей, сыновья которых сейчас находятся на фронте. Он подчеркнул, что родных военнослужащих нужно поддерживать, они заслуживают чествования, уважения и почета.

7 мая три бригады ВСУ получили почетные наименования: 57 ОПМБр (Новая Каховка) - имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 58 ОМПБр (Конотоп) - им. гетьмана Ивана Выговского, а 26 ОАБр (Бердичев) - им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

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Теги: степан полторак, Донбасс, война, родители, награда, ВСУ
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