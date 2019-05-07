Еще три бригады ВСУ получили почетные наименования

Петр Порошенко во время вчерашнего визита в Донбасс (фото — president.gov.ua)

Еще три бригады Вооруженных Сил Украины получили почетные наименования "с целью восстановления исторических традиций национального войска, а также учитывая образцовое выполнение ими поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке". Это было сделано указом президента во время последнего визита Петра Порошенко в этом статусе в Донбасс, пишет его пресс-служба.

Отныне 57 ОПМБр (Новая Каховка) - имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 58 ОМПБр (Конотоп) - им. гетьмана Ивана Выговского, а 26 ОАБр (Бердичев) - им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

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Кость Гордиенко был кошевым атаманом Запорожской и Олешковской Сечи, а также сподвижником гетьмана Пилипа Орлика. В 1709 году открыто выступил против московской оккупации Украины и вместе с запорожскими казаками поддержал Мазепу в борьбе с оккупантами.

Иван Выговский - украинский военный, политический и государственный деятель, гетьмана Войска Запорожского. В битве под Конотопом 9 июля 1659 года разгромил стотысячную Московскую армию.

Роман Дашкевич - офицер-артиллерист, который в начале Украинской революции 1917-1919 годов сформировал и возглавил артподразделение в составе Корпуса Сечевых Стрельцов. Принимал активное участие в ожесточенных боях с красногвардейскими частями, которые рвались в Киев, а в марте 1918 года освобождал город от большевистской оккупации. В 1919 году, будучи командиром орудийной бригады Сечевых Стрельцов, принимал активное участие во всех боевых операциях армии УНР. Считается одним из основателей современной украинской артиллерии.

Сейчас бойцы 57-й бригады по ротации выполняют задания на передовых позициях в Донбассе.

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