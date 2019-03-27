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27.03.2019, 12:31

Минобороны Украины получит 36 незаконных ракет РФ "земля-воздух"

Минобороны Украины получит 36 незаконных ракет РФ "земля-воздух" - Фото
Скриншот из видеозаписи

Речь идет о давно "застрявших" на складах в Украине боеприпасах к ЗРК С-125 Печора - экспортному варианту советского/российского комплекса С-125 Нева

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Правительство отдало Министерству обороны 36 российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 Печора, которые РФ более 10 лет назад пыталась провезти через Украину якобы в третьи страны. Такое решение приняли на заседании Кабмина, передает корреспондент LIGA.net.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что с 2007 года сотрудники Рособоронэкспорта "в сговоре с сотрудниками украинских оборонных предприятий" незаконно поставили в Украину 36 зенитных ракет "земля-воздух". Это было установлено в ходе расследования уголовного производства сотрудниками СБУ и военной прокуратуры.

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Луценко отметил, что ракеты входят в состав зенитно-ракетного комплекса С-125 Печора, и поступили они в Украину в полном боевом оснащении с сопутствующим оборудованием.

"Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины", - сказал он.

Глава ГПУ попросил Кабмин принять решение о передаче конфискованного в рамках производства оружия вооруженным силам Украины.

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Теги: пво, зрк, ОПК, с-125, печора
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