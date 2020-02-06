Мужчина хотел попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца

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В пункте пропуска на границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Украины, который выдавал себя за другого человека. По данным пограничников, мужчина хотел "схитрить" и воспользовался паспортом своего брата-близнеца. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все таки удалось найти отличия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - заявляют в Госпогран службе.

28-летний житель Кривого Рога объяснил, что решил поехать за границу по паспорту брата, поскольку у него не было своего документа. Его не пропустили через границу и изъяли чужой паспорт.