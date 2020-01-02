Мужчина напал на пограничника: не пустили в Дубай из-за алиментов

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Инцидент произошел 1 января

В аэропорту Борисполь сотрудники Госпогранслужбы не пустили мужчину на рейс в Дубай из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В пресс-центре сообщают, что 36-летний гражданин Украины не захотел воспринимать решение пограничника, агрессивно себя вел и набросился на одного из них. 

Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя. 

Также в Госпогранслужбе заявляют, что в базах данных пограничников находится около 120 000 человек, которым ограничен выезд из Украины из-за неуплаты алиментов.

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Теги: госпогранслужба, алименты, Борисполь, Дубай
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