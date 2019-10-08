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14-летний подросток отсудил у родителей алименты в свою пользу

14-летний подросток отсудил у родителей алименты в свою пользу - Фото
Правосудие (фото - pixabay.com)
08.10.2019, 10:28

Семейный кодекс предусматривает право ребенка, достигшего 14 лет, непосредственно обращаться в суд за защитой своих прав или интересов

14-летний житель г. Тростянец Сумской области, родители которого развились и который последние годы проживал с бабушкой, обратился в Тростянецкий районный суд с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей алименты в свою пользу. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины. 

Ребенок просил суд взыскать алименты с матери в минимальном размере определенном законом, а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые платились матери на содержание ребенка. 

Подросток просил суд взыскать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку, по его мнению, мать распоряжалась ими не должным образом. 

В период рассмотрение судом дела подросток достиг 15 лет, закончил 9 классов школы, вступил в училище в Харькове, где сейчас проживает в общежитии. 

1 октября 2019 года суд принял решение, которым полностью удовлетворил иск ребенка. 

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