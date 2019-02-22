Мужчина, которого в Киеве пытались задержать патрульные, умер

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В Киеве против трех патрульных полицейских открыли уголовное производство после того, как мужчина, которого они высадили из своего автомобиля, не довезя домой, замерз насмерть. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Там рассказали, что 17 февраля патрульные получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева. Там сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека.

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Полицейские заподозрили, что он находится под действием наркотических веществ, и попытались его задержать. Правоохранители утверждают, что молодой человек оказал сопротивление, поэтому на него надели наручники и вызвали скорую помощь.

После этого, по словам полицейских, они решили отвезти молодого человека домой в Вышгород.

"В связи с тем, что человек постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к городу Вышгорода. Утром местные жители нашли труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста - человек умер от переохлаждения", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия) УК.

Расследование будет вести Государственное бюро расследований.

Трем сотрудникам патрульной полиции сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

Ранее против столичных полицейских ГРБ открыло дело о превышении полномочий из-за задержания 9 февраля в Киеве членов националистической организации С14.