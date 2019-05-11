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11.05.2019, 16:45

Мужчина пытался расстрелять прибывших на вызов полицейских

Мужчина пытался расстрелять прибывших на вызов полицейских - Фото
Фото: depositphotos.com

Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

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В Одесской области по ходатайству прокуратуры арестовали мужчину, который пытался расстрелять патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Подозреваемого в покушении на жизнь двух сотрудников полиции 42-летнего мужчину взяли под стражу.

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Как выяснилось, в начале мая этого года, прибыв в село Гиржево на вызов по информации об избиении местной жительницы, патрульные полицейские обнаружили нетрезвого гражданина. В грубой форме человек отказался общаться с правоохранителями и начал скрываться в доме.

"После попытки полицейских приблизиться к помещению, он открыл огонь и пять раз стрелял в сторону полицейских", - уточнили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Великомихайловского отделения полиции по ст. 348 Уголовного кодекса.

За посягательство на жизнь правоохранителя предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

3 апреля 2019 года в Киеве в результате конфликта со стрельбой в квартире на Печерске погиб мужчина. 

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Теги: полиция, одесса, стрельба, прокуратура
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