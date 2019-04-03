В центре Киева произошла стрельба, есть погибший: фото, видео

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По данным полиции, инцидент произошел в Печерском районе

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В Киеве в результате конфликта со стрельбой в квартире на Печерске погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

"Причиной спора между мужчинами оказался квартирный вопрос. Во время выяснения отношений один из них выстрелил из ружья оппоненту в живот", - отметили в пресс-службе.

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От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

"Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья", - сказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса правоохранители задержали 57-летнего правонарушителя, который стрелял.

Подозреваемый - киевлянин, который длительное время проживал за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в столицу. С места происшествия криминалисты изъяли охотничье ружье.

"Мы изучаем записи с камер видеонаблюдения, опрашиваем свидетелей и очевидцев. Продолжаются мероприятия по установлению личности потерпевшего", - добавил Дуброва.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

5 марта в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, им оказался бизнесмен Сергей Киселев.

 

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Теги: полиция, киев, стрельба, печерск, квартира
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