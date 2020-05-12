Во Львовской области мужчина угрожал взрывом в ресторане. Он задержан

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В неработающий ресторан города Винники Львовской области зашел неизвестный и угрожает взорвать гранату. Полиция ведет с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, мужчина зашел в ресторан, когда там проводились ремонтные работы. Все, кто был в помещении, вышли.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции области, в частности эксперты-взрывотехники, спецназ, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

ОБНОВЛЕНО В 00:00. В полиции сообщили, что в ходе спецоперации задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Львова. Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

15 апреля во Львове возле пятой городской больницы на улице Котляревского в результате взрыва гранаты погиб 40-летний мужчина.