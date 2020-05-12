Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во Львовской области мужчина угрожал взрывом в ресторане. Он задержан

Во Львовской области мужчина угрожал взрывом в ресторане. Он задержан - Фото
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
12.05.2020, 23:34

По информации правоохранителей, неизвестный зашел в ресторан, когда там проводились ремонтные работы. Все, кто был в помещении, вышли

обновлено

В неработающий ресторан города Винники Львовской области зашел неизвестный и угрожает взорвать гранату. Полиция ведет с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, мужчина зашел в ресторан, когда там проводились ремонтные работы. Все, кто был в помещении, вышли.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции области, в частности эксперты-взрывотехники, спецназ, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

ОБНОВЛЕНО В 00:00. В полиции сообщили, что в ходе спецоперации задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Львова. Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

15 апреля во Львове возле пятой городской больницы на улице Котляревского в результате взрыва гранаты погиб 40-летний мужчина.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
полиция Львов граната ресторан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 