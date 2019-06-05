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05.06.2019, 20:51

МВД: Суд восстанавливает полицейских из-за противоречий в законах

МВД: Суд восстанавливает полицейских из-за противоречий в законах - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Около 800 полицейских не прошедших переаттестацию и уволенных - были восстановлены

Суды восстанавливают в должности полицейских, которые не прошли аттестацию, в том числе и потому, что есть противоречие между трудовым законодательством и нормами аттестации в Национальной полиции. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию. В целом после аттестации уволили более 3000 правоохранителей.

"Это следствие того, что суды принимают такие решения, и наверняка следствие того, что есть определенное противоречие между трудовым законодательством, не позволяющим быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции", - сказал Шевченко.

Он также рассказал, что в основном решения суда о восстановлении в должности полицейских подлежат немедленному исполнению.

"Суд обязывает руководящий полицейский орган выполнить решение, а затем, если хотите - обжалуйте", - пояснил представитель МВД.

Шевченко добавил, что Нацполиция оспаривает такие решения, однако конкретное количество поданных апелляций он не может назвать.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один из подозреваемых по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого не прошел аттестацию и был уволены из органов полиции, но восстановился через суд.

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Теги: полиция, мвд, аттестация
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