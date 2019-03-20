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20.03.2019, 15:37

134 000 силовиков: МВД вводит усиленный режим несения службы

134 000 силовиков: МВД вводит усиленный режим несения службы - Фото
Фото: LIGA.net

Для обеспечения безопасности избирательного процесса будут привлечены более 134 000 правоохранителей, заявили у главы МВД Арсена Авакова

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С завтрашнего дня, 21 марта, подразделения МВД по всей стране переходят на усиленный режим несения службы: до выборов президента останется 10 дней. Об этом на заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, пишет пресс-служба МВД.

На усиленный режим службы будут переведены полицейские, нацгвардейцы, спасатели, пограничники и сотрудники миграционной службы.

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Советник главы МВД сказал, что ведомство готово "к любому развитию событий" во время выборов.

"Служба безопасности Украины и подразделения МВД, работающие негласно, раскрывают много случаев вмешательства России в предвыборный процесс. Думаем, что именно в день выборов могут произойти различные провокации", - сообщил он, подчеркнув, что правоохранители "подготовлены к любым вызовам и противодействию им".

Стойко также призвал кандидатов в президенты "уметь как выигрывать, так и законно проигрывать".

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Теги: Нацполиция, мвд, патрулирование
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