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01.02.2019, 22:39

На $1млн: в Донбассе нашли производство алкоголя-контрафакта

На $1млн: в Донбассе нашли производство алкоголя-контрафакта - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Иъзъято около 14 тысяч литров готового алкоголя и более 20,5 тонн этилового спирта

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На территории складских помещений в Бахмуте и Краматорске Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли технологическую линию для разлива и упаковки фальсифицированных алкогольных изделий общей стоимостью около 28 млн гривень. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что было изъято 1347 "тетрапаков" емкостью по 10 литров каждый, или 13 470 литров, готовой продукции - фальсифицированного алкоголя, а также более 20,5 тонн этилового спирта, более 20 тысяч марок акцизного налога и другие принадлежности для изготовления и упаковки фальсифицированного алкоголя.

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Теги: Донбасс, алкоголь, контрафакт
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