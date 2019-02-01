На $1млн: в Донбассе нашли производство алкоголя-контрафакта

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На территории складских помещений в Бахмуте и Краматорске Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли технологическую линию для разлива и упаковки фальсифицированных алкогольных изделий общей стоимостью около 28 млн гривень. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что было изъято 1347 "тетрапаков" емкостью по 10 литров каждый, или 13 470 литров, готовой продукции - фальсифицированного алкоголя, а также более 20,5 тонн этилового спирта, более 20 тысяч марок акцизного налога и другие принадлежности для изготовления и упаковки фальсифицированного алкоголя.

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