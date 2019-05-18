На аллее Небесной Сотни снесли забор: фото

Фото: Telegram С14

Представители националистической организации С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в центре Киева.

У себя в соцсетях представители С14 написали, что забор установлен незаконнио.

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"Сейчас тут разбирают брусчатку и уничтожают доказательства убийств майдановцев. Из-за этого уже невозможно провести некоторые следственные действия", - сообщает канал С14 в Telegram.

Фото: Telegram С14

Корреспондент LIGA.net сообщил, что на некоторых участниках сноса забора были футболки НацКорпуса и движения ГоNор.

Полицейские подразделения были вызваны, их прибытием акция прекратилась. Забор у этому времени был практически полностью снесен.

Брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты, говорит адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская. Она также считает ремонтные работы незаконными. Снос ограждения она называет "спонтанной акцией" и утверждает, что она никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого.

Фото: Сергей Бережной/LIGA.net

13 мая сообщалось, что в центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако на этой территории все еще проводится экспертиза по делу о расстреле людей во время Майдана.

В ГПУ заявили, что ни прокуроры, ни следователи не давали разрешения начать работы.

Позднее в тот же день работы были приостановлены.

Около 14:00 в Национальный музей Революции Достоинства поступило письмо от Генпрокуратуры с просьбой приостановить работы в связи с проведением следственных экспериментов с 13 по 17 мая в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни. В письме также сказано, что следственные эксперименты в другой части запланировано провести до 29 мая.