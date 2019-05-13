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13.05.2019, 19:39

Строительство мемориала Героев Небесной сотни приостановили

Строительство мемориала Героев Небесной сотни приостановили - Фото
Фото: LIGA.net

Следственные действия на Аллее Героев Небесной сотни будут проводить с 13 по 17 мая, а также 29 мая

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Подготовительные работы по строительству мемориала Героев Небесной сотни в центре Киева приостановлены, сообщает пресс-служба Института национальной памяти.

Около 14:00 в Национальный музей Революции Достоинства поступило письмо от Генпрокуратуры с просьбой приостановить работы в связи с проведением следственных экспериментов с 13 по 17 мая в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни. В письме также сказано, что следственные эксперименты в другой части запланировано провести до 29 мая.

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"В ответ Музей заверил, что, как и в прошлые разы, они готовы обеспечить максимальное содействие в проведении следственных действий и максимальный доступ к местам экспериментов", - сообщает пресс-служба ИНП.

Уточняется, что Музей в ближайшее время инициирует созыв круглого стола при участии представителей Генпрокуратуры, Музея, госорганов и других, чтобы обсудить все проблемные вопросы вокруг строительства мемориала.

Ранее сегодня сообщалось, что в центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако на этой территории все еще проводится экспертиза по делу о расстреле людей во время Майдана.

В ГПУ заявили, что ни прокуроры, ни следователи не давали разрешения начать работы.

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Теги: киев, небесная сотня, мемориал
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