В Киеве начали строить мемориал Героев Небесной сотни: ГПУ против

Фото: LIGA.net

В центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако на этой территории все еще проводится экспертиза по делу о расстреле людей во время Майдана, сообщило Управление спецрасследований Генпрокуратуры.

В ГПУ заявили, что ни прокуроры, ни следователи не давали разрешения начать работы.

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В связи с этим замдиректора по строительству Национального музея Революции достоинства Оксане Моргун направили письмо с указанием приостановить работы "для сохранения ландшафта и обстановки на местности в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года".

В Генпрокуратуре напомнили, что сейчас на территории, где планируют строить мемориал, проводят следственные эксперименты. Поэтому строительные или подготовительные работы могут существенно изменить ландшафт и помешать следствию.

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