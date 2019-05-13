Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 15:41

В Киеве начали строить мемориал Героев Небесной сотни: ГПУ против

В Киеве начали строить мемориал Героев Небесной сотни: ГПУ против - Фото
Фото: LIGA.net

Генпрокуратура утверждает, что разрешение на начало работ не давала: строительство угрожает расследованию по делу Майдана

Реклама
Реклама

В центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако на этой территории все еще проводится экспертиза по делу о расстреле людей во время Майдана, сообщило Управление спецрасследований Генпрокуратуры. 

В ГПУ заявили, что ни прокуроры, ни следователи не давали разрешения начать работы.

Реклама

В связи с этим замдиректора по строительству Национального музея Революции достоинства Оксане Моргун направили письмо с указанием приостановить работы "для сохранения ландшафта и обстановки на местности в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года".

В Генпрокуратуре напомнили, что сейчас на территории, где планируют строить мемориал, проводят следственные эксперименты. Поэтому строительные или подготовительные работы могут существенно изменить ландшафт и помешать следствию.

Читайте также: Дело ПриватБанка. ГПУ расследует "давление Порошенко" на судей

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, небесная сотня, мемориал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 