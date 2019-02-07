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07.02.2019, 19:06

На блокпосту боевиков ДНР умер доктор медицинских наук - СМИ

На блокпосту боевиков ДНР умер доктор медицинских наук - СМИ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

По данным боевиков, смерть наступила в результате сердечного приступа

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Сегодня днем на подконтрольном террористической организации ДНР пункте пропуска "Александровка" умер профессор, доктор медицинских наук Юрий Крюк, который преподавал в расположенном в оккупированном Донецке медуниверситете. Об этом сообщают сайты боевиков.

Отмечается, что Крюк (1944 года рождения) был заведующим кафедры патологической физиологии стоматологического факультета университета.

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По данным боевиков, смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако известно, что вскрытия еще не было.

Очевидцы сообщают, что Крюк не стоял в очереди, а подъехал сразу к шлагбауму. Мужчине стало плохо якобы после того, как он вышел из автомобиля.

В последнее время на блокпостах в Донбассе участились случаи смерти мирных жителей. 18 января между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р.

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Теги: Донбасс, смерть, кпвв, блокпост
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