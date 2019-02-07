На блокпосту боевиков ДНР умер доктор медицинских наук - СМИ

Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня днем на подконтрольном террористической организации ДНР пункте пропуска "Александровка" умер профессор, доктор медицинских наук Юрий Крюк, который преподавал в расположенном в оккупированном Донецке медуниверситете. Об этом сообщают сайты боевиков.

Отмечается, что Крюк (1944 года рождения) был заведующим кафедры патологической физиологии стоматологического факультета университета.

Реклама

По данным боевиков, смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако известно, что вскрытия еще не было.

Очевидцы сообщают, что Крюк не стоял в очереди, а подъехал сразу к шлагбауму. Мужчине стало плохо якобы после того, как он вышел из автомобиля.

В последнее время на блокпостах в Донбассе участились случаи смерти мирных жителей. 18 января между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р.