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На блокпосту в зоне ООС умер полицейский - МВД

На блокпосту в зоне ООС умер полицейский - МВД - Фото
Скриншот с видео
04.11.2019, 14:37

Последние полтора года полицейский нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь"

На блокпосту "Лисичанск-Горное" в Луганской области умер 47-летний майор полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время службы в районе проведения операции объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк", - сказано в сообщении.

В МВД рассказали, что полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь".

Неоднократно выполнял боевые задачи на Донбассе, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм, отметили в министерстве.

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полиция Донбасс лисичанск блокпост
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