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В ВСУ рассказали, для чего в зоне ООС введен "желтый" режим

В ВСУ рассказали, для чего в зоне ООС введен "желтый" режим - Фото
Фото: EPA
31.10.2019, 23:02

Особый режим действует там с 28 октября по приказу командующего Операцией объединенных сил

"Желтый" режим, который действует на Донбассе с 28 октября, был введен Командованием Операции объединенных сил для быстрой реакции на потенциальные опасности. Об этом заявил начальника отдела Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Вячеслав Попов, передает hromadske.

Этот режим, говорит представитель ВСУ, дает возможность "мгновенно реагировать на правонарушения".

"Потому что, по закону Украины, если не введен этот режим, нужно пройти ряд процедур, например, для того, чтобы задержать лицо, не имеющее при себе документов. Во время этого положения наши военные, наши органы контролируют ситуацию: например, если они видят, что увеличилось количество мужчин от 25 до 40 лет, которые "говорят на русском языке без акцента" или наоборот, с ярко выраженным московским, российским акцентом, это дает возможность мгновенно реагировать на это", - сказал Попов.

Военный отвергает, что "желтый" режим является поводом паники. При этом он сравнил его с военным положением, действовавшим в ряде областей в конце 2018 года.

  • 29 октября стало известно о начале разведения сил в Золотом. За ним наблюдают представители ОБСЕ при помощи патрулей и беспилотников.
  • В тот же день в штаб пояснили, почему разведение началось, несмотря на информацию об обстрелах.
  • По приказу командира объединенных сил в зоне ООС с 28 октября введен "желтый режим". Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов имеют на период действия такого режима ряд специальных полномочий.

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