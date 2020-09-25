В авиакатастрофе Ан-26 ВС ВСУ под Чугуевом погибли 20 человек - ВСУ

По данным ГСЧС, погибли 22 человека

В МВД сообщили, что на борту упавшего под Чугуевом Харьковской области АН-26 ВС ВСУ находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов). Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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По данным МВД, самолет АН-26 воинской части А 4104 упал в 20:50 вблизи Чугуева на расстоянии около двух км от военного аэропорта. На месте работают спасатели ГСЧС.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.

По состоянию на 21:45, 20 погибших и двое тяжело раненых, еще двоих ищут, сообщили в МВД.

В Офисе президента сообщили ,что при падении самолета начался пожар.

По данным ГСЧС, в 21:55 пожар был ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома, на борту находились 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются, сообщили в ведомстве.

Однако в ВСУ в 22:12 сообщают, что, по предварительным данным, погибли 20 человек. Большинство – курсанты ХНУПСу.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ. Есть погибшие.

Вадим Ребрина

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