Под Харьковом разбился и загорелся военно-транспортный самолет Ан-26 – видео

В Харьковской области упал самолет Воздушных Сил ВСУ

В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ. Есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВС ВСУ.

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"Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сообщили там.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер написал в Telegram, что в катастрофе есть выжившие.

В МВД сообщили, что на борту самолета находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов).

По состоянию на 21:45, 20 погибших и двое тяжело раненых, еще двоих ищут.

В Офисе президента сообщили ,что при падении самолета начался пожар.

По данным ГСЧС, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются

Вадим Ребрина

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