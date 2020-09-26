Крушение Ан-26 под Чугуевом. Самолет потерял управление, 25 погибших – Офис генпрокурора
По факту падения самолета начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия
Разбившийся возле Чугуева военно-транспортный самолет Ан-26 потерял управление. Об этом сообщает в Facebook Офис генпрокурора.
"По предварительным данным, около 20:50 вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управление и упал возле автомобильной дороги... По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", – написали в генпрокуратуре.
Как отмечается, на месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.
По факту падения самолета начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст.416 УК).
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Он совершал учебно-тренировочный полет. По последним данным, на борту находились 27 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.
- Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.
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