Крушение Ан-26 под Чугуевом. Самолет потерял управление, 25 погибших – Офис генпрокурора

По факту падения самолета начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия

Разбившийся возле Чугуева военно-транспортный самолет Ан-26 потерял управление. Об этом сообщает в Facebook Офис генпрокурора.

"По предварительным данным, около 20:50 вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управление и упал возле автомобильной дороги... По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", – написали в генпрокуратуре.

Как отмечается, на месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

По факту падения самолета начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст.416 УК).

учебно-тренировочный полет. Харьковского национального университета Воздушных Сил. 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Он совершал По последним данным, на борту находились 27 человек, большинство из которых – курсанты

Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.



Наталия Медведева

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