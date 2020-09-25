Крушение Ан-26 под Чугуевом. Самолет совершал учебно-тренировочный полет – Данилов
25.09.2020, 23:35
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
Секретарь СНБО заявил, что причины трагедии станут предметом тщательного расследования
Военно-транспортный самолет Ан-26, который разбился сегодня под Чугуевом, выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Причины трагедии станут предметом тщательного расследования", – написал Данилов.
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока известно о 20 погибших и двоих раненых, поиски еще двоих продолжаются.
- По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись, выпрыгнув из самолета во время падения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании государственной комиссии под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского – для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.
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