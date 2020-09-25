Крушение Ан-26 под Чугуевом. Самолет совершал учебно-тренировочный полет – Данилов

Секретарь СНБО заявил, что причины трагедии станут предметом тщательного расследования

Военно-транспортный самолет Ан-26, который разбился сегодня под Чугуевом, выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Причины трагедии станут предметом тщательного расследования", – написал Данилов.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока известно о 20 погибших и двоих раненых, поиски еще двоих продолжаются.

Президент сообщил, что и двоих раненых, поиски еще двоих продолжаются. По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись , выпрыгнув из самолета во время падения.

По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов , выпрыгнув из самолета во время падения. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании государственной комиссии под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского – для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

Читайте также: В авиакатастрофе Ан-26 ВС ВСУ под Чугуевом погибли 20 человек – ВСУ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.