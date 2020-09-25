В авиакатастрофе самолета Ан-26 ВСУ под Чугуевом выжили два человека – глава ОГА

По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись, выпрыгнув из самолета во время падения

В авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом выжили два человека. Всего на борту находились 28 человек. Четверых еще ищут. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который находится на месте трагедии.

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В самолете находился 21 курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба и семеро офицеров ВСУ.

По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись, выпрыгнув из самолета во время падения.

Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, чтобы спасти их жизни. По данным источников Бутусова, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить. Журналист пишет, что ищут троих курсантов.

"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", - написал Бутусов в Facebook.

Харьковского национального университета Воздушных Сил. Погибли 22 человека , двое выжили, поиски еще четверых продолжаются. 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Есть погибшие. По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых - курсанты

Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.

Вадим Ребрина

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