В авиакатастрофе самолета Ан-26 ВСУ под Чугуевом выжили два человека – глава ОГА
По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись, выпрыгнув из самолета во время падения
В авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом выжили два человека. Всего на борту находились 28 человек. Четверых еще ищут. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который находится на месте трагедии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В самолете находился 21 курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба и семеро офицеров ВСУ.
По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись, выпрыгнув из самолета во время падения.
Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, чтобы спасти их жизни. По данным источников Бутусова, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить. Журналист пишет, что ищут троих курсантов.
"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", - написал Бутусов в Facebook.
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Есть погибшие. По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых - курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. Погибли 22 человека, двое выжили, поиски еще четверых продолжаются.
- Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.
Комментарии