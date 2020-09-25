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Крушение Ан-26 под Чугуевом. Создана комиссия для расследования, Шмыгаль назвал ее состав

25.09.2020, 22:41
Крушение Ан-26 под Чугуевом. Создана комиссия для расследования, Шмыгаль назвал ее состав - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Комиссия создана для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим, сообщил премьер-министр

Для расследования обстоятельство крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом создана государственная комиссия. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим. В состав комиссии войдут главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица", – написал Шмыгаль.

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Наталия Медведева
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