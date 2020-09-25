Зеленский о крушении Ан-26 под Чугуевом: Ужасная трагедия, сейчас подтверждено 20 погибших

Президент сообщил, что два человека выжили, еще двоих продолжают искать

Для расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ан-26 будет срочно создана комиссия. Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Ужасная трагедия на Харьковщине, – написал он. – Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов".

Президент сообщил, что катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", – написал Зеленский.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ.

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Наталия Медведева

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