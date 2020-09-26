Крушение под Чугуевом. В Ан-26 было 27 человек, одного курсанта не допустили к полету

По информации командования Воздушных сил ВСУ, курсанта не допустили к полету в последний момент

В самолете Ан-26, разбившемся под Чугуевом, было 27, а не 28 человек – одного курсанта не допустили в полете. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"На борту самолета находилось не 28, а 27 человек. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", – сообщило командование.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ.

(б/н 76) Воздушных Сил ВСУ. Президент Владимир Зеленский в 22:20 сообщил, что пока известно о 20 погибших и двоих раненых, поиски еще двоих продолжаются.

Президент в 22:20 сообщил, что и двоих раненых, поиски еще двоих продолжаются. По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов сумели спастись , выпрыгнув из самолета во время падения.

По данным журналиста Юрия Бутусова, двое курсантов , выпрыгнув из самолета во время падения. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании государственной комиссии под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского – для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

Наталия Медведева

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