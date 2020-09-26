Крушение под Чугуевом. В Ан-26 было 27 человек, одного курсанта не допустили к полету
26.09.2020, 00:11
2020-09-25 22.20.17
По информации командования Воздушных сил ВСУ, курсанта не допустили к полету в последний момент
В самолете Ан-26, разбившемся под Чугуевом, было 27, а не 28 человек – одного курсанта не допустили в полете. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
"На борту самолета находилось не 28, а 27 человек. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", – сообщило командование.
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