Пилот упавшего Ан-26 сообщал об отказе двигателя – глава Харьковской ОГА

"Но для опытного летчика это не критическая ситуация. Что случилось потом, непонятно", – сказал Алексей Кучер

Пилот упавшего под Чугуевом Харьковской области военного самолета Ан-26 сообщал диспетчеру об отказе левого двигателя. Об этом на месте трагедии сказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Двое выживших, по предварительной информации – это второкурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.

"В разбившемся самолете находились 28 человек. Из них 7 – офицеров и 21 курсант, полет осуществлялся в рамках образовательной программы. На этот момент найдено 22 тела, 2 человека выжили, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, 1 – в удовлетворительном", – сказал Кучер.

По информации руководителя области, в самолете находились курсанты 2-го и 4-го курсов.

"12 второкурсников, по предварительным данным, два второкурсника выжили, судьба троих 4-курсников непонятна", – сказал Кучер.

"По той информации, которую я получил, было сообщение от пилота о том, что отказал левый двигатель, но для опытного летчика это не критическая ситуация. Что случилось потом, непонятно. Это будет устанавливать следствие", – сказал глава ХОГА.

В ВСУ уточняют, что на борту было 27 человек, а не 28 — одного из курсантов в последний момент не допустили к полету.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.