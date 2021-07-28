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На Чернобыльской АЭС объявили режим аварийной готовности – ищут "взрывной предмет"

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 14:34
На Чернобыльской АЭС объявили режим аварийной готовности – ищут
Чернобыльская АЭС (Фото: depositphotos.com)

На электронную почту Чернобыльской АЭС от неизвестного поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывоопасный предмет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

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Сообщается, что подобные сообщения поступают уже не первый раз. 

На станции объявили режим аварийной готовности - выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

Уже создан оперативный штаб из подразделений Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Facebook пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения уточнила, что сообщение о минировании поступило два часа назад.

Станислав Стороженко
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сбу чаэс ГСЧС нацгвардия минирование Чернобыльская АЭС
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