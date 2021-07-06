В Киеве угрожают взорвать горсовет – требуют выкуп в 0,5 биткоина

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В Киевсовет поступило сообщение о минировании – в качестве выкупа предполагаемые минеры потребовали криптовалюту. Об этом пишет в Facebook секретарь совета Владимир Бондаренко.

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"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", – сообщил он.

По словам Бондаренко, минирование скорее всего является выдуманным, но "жизни и здоровье людей остаются приоритетом" – было принято решение о частичной эвакуации сотрудников и посетителей.

ОБНОВЛЕНО В 18:40. Позже на сайте Киевсовета появилось сообщение, что взрывчатых веществ в здании не выявили.

В августе 2020 года неизвестные угрожали взорвать отделение банка в Киеве.

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Дарья Мостовая

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