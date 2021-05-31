В Беларуси массово "минируют" школы – якобы от имени "сообщника Протасевича"
В Беларуси массово поступают сообщения о "минировании" школ. Они поступают якобы от имени "сообщника" оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был неделю назад захвачен режимом местного диктатора Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал TUT.BY.
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По данным редакции, 31 мая в Беларуси массово "заминировали" школы в Минске, Калинковичах и Сморгони.
При этом "минер" призывает не наказывать милицию и винить в будущих "взрывах" исключительно Протасевича, называя себя его сообщником.
"Я – сообщник Протасевича, когда прогремит взрыв, необходимо винить только Протасевича, именно он заставил меня сделать минирование", – говорится в сообщении.
Могилев.online передает, что подобные письма также пришли в две школы города, началась эвакуация учащихся.
Onliner пишет, что сообщения о минировании "сыпятся одно за одним": якобы заминированы школы Гродненского района, Минское кадетское училище, учебные заведения Калинковичей.
"Пожалуй, это самая масштабная "акция" подобного рода", – отметили в редакции.
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