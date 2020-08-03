МВД: Угрожающий взорвать отделение банка в Киеве – не украинец: фото

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, злоумышленнику 30 лет, он из Узбекистана

Захвативший в заложники начальника отделения АТ "Универсал Банк" в центре Киева – гражданин Узбекистана, ему 30 лет. Об этом в эфире канала ZIK сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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Замглавы МВД раскрыл личные данные подозреваемого - это якобы Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р., уточнив, что это "предварительная информация".

Со слов Геращенко, мужчина якобы привязал к своей ноге шнур, который "идет к бомбе", пытается угрожать и требует, чтобы к нему допустили СМИ для некоего заявления.

"Судя по его соцсетям - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. Постараемся сделать так, чтобы террорист сдался - без вреда для себя самого. Если он будет продолжать сопротивление, мы будем поступать по закону", - отметил замминистра.

Позднее экс-нардеп Игорь Мосийчук показал документ, по которому видно, что это уроженец Самарканда, ныне проживающий в селе в Запорожской области.

Сегодня днем, 3 августа, в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

По словам Геращенко, полиция начала переговоры с предложения сдаться. Захватчик требует выхода в прямой эфир.

Евгений Пилипенко

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