В отделении банка в Киеве неизвестный мужчина угрожает взрывом

Мужчина говорит, что у него в рюкзаке бомба, он угрожает взрывом в отделении Универсал банка в Киеве

В отделении Универсал банка в Киеве неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба, угрожает взрывом. Об этом написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам чиновника, речь идет об отделении банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе. Около 12:00 сотрудница банка сообщила правоохранителям, что в здание зашел мужчина возрастом до 35 лет: он сказал, что у него в рюкзаке есть бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банка покинули помещение, в нем по собственному желанию остался руководитель отделения.

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Марк Сировой

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