UA

Захват заложника в Полтаве. Ликвидацию подозреваемого проверит ГБР

01.08.2020, 12:15
Захват заложника в Полтаве. Ликвидацию подозреваемого проверит ГБР - Фото
Спецоперация в Полтаве (Фото: pl.npu.gov.ua)

В ГБР предварительно сообщают, что полиция действовала в рамках своих полномочий

Обстоятельства гибели Романа Скрипника, убитого сегодня при задержании снайпером спецназа полиции, будут изучены Государственным бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Скрипник 23 июля захватил в заложники полковника МВД, затем отпустил его и скрылся от полиции в лесопосадке. Полиция искала Скрипника девять дней. Сегодня ночью он был застрелен при задержании, когда вновь взял в заложники полицейского, угрожая гранатой.

В ГБР сообщают, что, по первоочередным результатам следственных действий, полицейские действовали в рамках своих полномочий. Окончательные выводы о правомерности их действий будут сделаны по итогам досудебного расследования.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
полтава гбр заложник Роман Скрипник

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить

Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить
 