Захват заложника в Полтаве. Ликвидацию подозреваемого проверит ГБР

В ГБР предварительно сообщают, что полиция действовала в рамках своих полномочий

Обстоятельства гибели Романа Скрипника, убитого сегодня при задержании снайпером спецназа полиции, будут изучены Государственным бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Скрипник 23 июля захватил в заложники полковника МВД, затем отпустил его и скрылся от полиции в лесопосадке. Полиция искала Скрипника девять дней. Сегодня ночью он был застрелен при задержании, когда вновь взял в заложники полицейского, угрожая гранатой.

В ГБР сообщают, что, по первоочередным результатам следственных действий, полицейские действовали в рамках своих полномочий. Окончательные выводы о правомерности их действий будут сделаны по итогам досудебного расследования.

23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.

Позже он отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.

Сегодня ночью он был застрелен во время задержания.

Денис Юдин

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