Захват заложника в Полтаве. Сбежавшего злоумышленника ликвидировали

Скрывавшийся больше недели от полиции Роман Скрипник был найден в Полтавской области и застрелен снайпером при задержании

Роман Скрипник, 23 июля захвативший в заложники полковника полиции в Полтаве и скрывавшийся от полиции, ликвидирован снайпером во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко рассказал в Facebook, что сегодня около 2:00 Скрипник был обнаружен в нежилом доме в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. Угрожая гранатой, он взял в заложники капитана полиции Гуму, который его обнаружил.

Злоумышленник был уничтожен выстрелом сотрудников полицейского спецназа КОРД, сообщает Геращенко.

23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.

Позже он отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.

Денис Юдин

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