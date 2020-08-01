Захват заложника в Полтаве. Сбежавшего злоумышленника ликвидировали
01.08.2020, 07:30
Поиски беглого подозреваемого в Полтавской области (Фото: пресс-служба МВД)
Скрывавшийся больше недели от полиции Роман Скрипник был найден в Полтавской области и застрелен снайпером при задержании
Роман Скрипник, 23 июля захвативший в заложники полковника полиции в Полтаве и скрывавшийся от полиции, ликвидирован снайпером во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
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Заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко рассказал в Facebook, что сегодня около 2:00 Скрипник был обнаружен в нежилом доме в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. Угрожая гранатой, он взял в заложники капитана полиции Гуму, который его обнаружил.
Злоумышленник был уничтожен выстрелом сотрудников полицейского спецназа КОРД, сообщает Геращенко.
- 23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.
- Позже он отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.
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