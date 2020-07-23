В Полтаве захватили в заложники полковника полиции - видео
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина захватил полковника полиции Шияна и скрылся в неизвестном направлении
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна. Об этом сообщает в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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Отмечается, что в 09:05 у здания админсуда мужчину пытались задержать по подозрению в угоне авто. Во время задержания он схватил за руку сотрудника уголовного розыска и достал гранату.
После переговоров он обменял заложника на начальника уголовного розыска Полтавской области полковника Шияна. Захватчик вытребовал автомобиль Богдан и уехал на нем вместе с полковником в направлении выезда из города, отмечает Департамент уголовного розыска в Telegram.
Сейчас продолжаются переговоры. Правоохранители пытаются уговорить захватчика сдаться и отпустить заложников. Также начата спецоперация Гром.
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- 21 июля 2020-го в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, требуя от топ-политиков и духовенства Украины ролики, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), и угрожал взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
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