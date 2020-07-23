В Полтаве захватили в заложники полковника полиции - видео

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина захватил полковника полиции Шияна и скрылся в неизвестном направлении

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна. Об этом сообщает в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в 09:05 у здания админсуда мужчину пытались задержать по подозрению в угоне авто. Во время задержания он схватил за руку сотрудника уголовного розыска и достал гранату.

После переговоров он обменял заложника на начальника уголовного розыска Полтавской области полковника Шияна. Захватчик вытребовал автомобиль Богдан и уехал на нем вместе с полковником в направлении выезда из города, отмечает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Сейчас продолжаются переговоры. Правоохранители пытаются уговорить захватчика сдаться и отпустить заложников. Также начата спецоперация Гром.

Новость дополняется...

Читайте также: МВД: 65% украинцев считают страну безопасной для проживания - инфографика

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.