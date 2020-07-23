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Захват в заложники полковника в Полтаве. Злоумышленник освободил правоохранителя

23.07.2020, 16:25
Захват в заложники полковника в Полтаве. Злоумышленник освободил правоохранителя - Фото
Спецоперация в Полтаве (Фото: pl.npu.gov.ua)

По данным полиции, продолжается спецоперация по задержанию Романа Скрипника

Злоумышленник отпустил полковника полиции Виталия Шияна, которого утром взял в заложники в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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​​"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадку. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим", - отмечается в сообщении.

Захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич, сообщил LIGA.net собеседник из руководства МВД.

  • 23 июля в Полтаве полиция утром принимала меры по задержанию злоумышленника, который угрожает взорвать гранату. 
  • 23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.

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Арина Толина
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