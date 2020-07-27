У Авакова объяснили, почему луцкого террориста не ликвидировал снайпер
Разговоры, что луцкого террориста Кривоша должен был ликвидировать снайпер, могут остаться для "диванных экспертов", говорит замглавы МВД Геращенко
Луцкого террориста Максима Кривоша не ликвидировал снайпер, так этот метод был слишком рискованным – захватчик заложников хорошо подготовился. Об этом в эфире Украина 24 заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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"Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки. Он посадил всех заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять", - объяснил чиновник.
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По словам Греащенко, рисковать жизнью заложников в такой ситуации было нельзя – и разговоры о том, что Кривоша надо было ликвидировать выстрелом снайпера, могут остаться для "диванных экспертов".
"Результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой – я считаю, это успех", - подытожил он.
- 21 июля 2020-го в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, требуя от топ-политиков и духовенства Украины ролики, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), и угрожал взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
- 23 июля суд отправил Кривоша под безальтернативный арест на 60 дней.
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