Теракт в Луцке. В полиции объяснили, почему не обрезали связь захватчику

Правоохранители были готовы в любой момент ограничить связь в Луцке, отмечают СБУ

Во время захвата автобуса с заложниками в Луцке правоохранители не ограничивали сотовую связь террористу Максиму "Плохому" Кривошу, так как это был единственный канал, по которому он соглашался на переговоры. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава областной полиции Юрий Крошко.

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"Связь не ограничивалась в связи с тем, что с ним было необходимо вести переговоры. Он говорил только по мобильному телефону. На личный контакт он не выходил", - сказал он.

На вопрос журналиста, не было ли дополнительной угрозы из-за доступа террориста к связи, начальник облуправления СБУ Павел Данюков сказал, что правоохранители были готовы ограничить связь "в любой момент".

Утром, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус , в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д.

, в котором находились 13 заложников. Террористом был 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Захватчик звонил родственникам заложников журналистам , требуя распространить в СМИ его требования. потребовал от первых лиц страны и духовенства записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке.

потребовал от первых лиц страны и духовенства записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. Правоохранители предлагали Кривошу сдаться и открыли дело о теракте.

Около 21:00 Зеленский опубликовал видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил этот пост.

В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил, что заложников освободили, Кривоша и нескольких его сообщников, в частности одного в Харькове, задержали.

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Марк Сировой

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