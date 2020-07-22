Теракт в Луцке. В МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что спецназ использовал светошумовые гранаты и БТР после задержания, "чтобы подавить волю" террориста

Спецназ использовал светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Максима Кривоша, который почти 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре Луцка, чтобы "психологически подавить волю преступника". Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу 1+1.

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Отвечая на вопрос о том, почему спецназ начал действовать после задержания Кривоша, Геращенко заявил: "Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии".

"Поэтому было принято решение, чтобы психологически подавить волю преступника через то, чтобы были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена его... чтобы он точно не сделал ничего плохого", - резюмировал Геращенко.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено, что Кривош отпустил всех людей, после чего спокойно вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители и, быстро обыскав, надели на него наручники, после чего уложили на асфальт лицом вниз. Затем к месту происшествия подъехал спецназ на БТР, предварительно использовав светошумовую гранату.

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Владислав Сердюк

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