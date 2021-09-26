UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 18:43
На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 26 сентября, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, с начала суток по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска провели три прицельных обстрела позиций подразделений ВСУ.

В направлении Лебединского враг вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Военнослужащие ВСУ открыли адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить стрелять.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве военный объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. 

Огнестрельное осколочное ранение получил другой военный. Ему оказали первую медпомощь и транспортировали в госпиталь. Состояние здоровья раненого – средней тяжести.

На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение
  • 23 сентября во время доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщили, что число жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате боевых действий увеличилось на 51%. 
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 