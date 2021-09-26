На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение

Сегодня, 26 сентября, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, с начала суток по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска провели три прицельных обстрела позиций подразделений ВСУ.

В направлении Лебединского враг вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Военнослужащие ВСУ открыли адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить стрелять.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве военный объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Огнестрельное осколочное ранение получил другой военный. Ему оказали первую медпомощь и транспортировали в госпиталь. Состояние здоровья раненого – средней тяжести.

23 сентября во время доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщили, что число жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате боевых действий увеличилось на 51%.

Наталия Медведева

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