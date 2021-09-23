UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ООН: Число погибших и раненых на Донбассе увеличилось более чем на 50% за полгода

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 17:08
ООН: Число погибших и раненых на Донбассе увеличилось более чем на 50% за полгода - Фото
Матильда Богнер (Фото:Скриншот из видео Український кризовий медіа-центр/Facebook)

Число жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате боевых действий увеличилось на 51%. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на презентации доклада в Киеве, трансляцию которого вел в Facebook Украинский кризисный медиа-центр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что на территории оккупированного Донбасса в период с 1 февраля по 31 июля были зафиксированы 62 жертвы среди гражданского населения, 15 из которых погибли, а 47 получили ранения.

"Это на 51% больше, по сравнению с предыдущими 6 месяцами", – заявила она.

Богнер подчеркнула, что эта тенденция продолжается. Из-за войны на Донбассе в августе и в начале сентября было 16 жертв среди гражданского населения – два человека погибли, 14 получили ранения. С июня 2020 года это самые высокие показатели за месяц.

Как рассказали членам миссии местные жители, они недовольны проблемами с доступом к воде, медицинским обслуживанием и санитарными услугами, общественным транспортом и качеством дорог.

Богнер также обратила внимание на проблемы с ограничением свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса, из-за чего количество пересечений линии соприкосновения сократилось на 95%.

Читайте также: Залужный не исключает угрозы широкомасштабной агрессии РФ: ВСУ готовят ответ на Запад-2021

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН война Донбасс жертвы Матильда Богнер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 