ООН: Число погибших и раненых на Донбассе увеличилось более чем на 50% за полгода

Число жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате боевых действий увеличилось на 51%. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на презентации доклада в Киеве, трансляцию которого вел в Facebook Украинский кризисный медиа-центр.

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Она отметила, что на территории оккупированного Донбасса в период с 1 февраля по 31 июля были зафиксированы 62 жертвы среди гражданского населения, 15 из которых погибли, а 47 получили ранения.

"Это на 51% больше, по сравнению с предыдущими 6 месяцами", – заявила она.

Богнер подчеркнула, что эта тенденция продолжается. Из-за войны на Донбассе в августе и в начале сентября было 16 жертв среди гражданского населения – два человека погибли, 14 получили ранения. С июня 2020 года это самые высокие показатели за месяц.

Как рассказали членам миссии местные жители, они недовольны проблемами с доступом к воде, медицинским обслуживанием и санитарными услугами, общественным транспортом и качеством дорог.

Богнер также обратила внимание на проблемы с ограничением свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса, из-за чего количество пересечений линии соприкосновения сократилось на 95%.

В 2019 году Матильда Богнер заявляла, что улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество.

9 сентября 2021 года российско-оккупационные войска обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области.

14 сентября руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов сообщил, что обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии на фоне российско-беларуских учений и предстоящих выборов в Госдуму РФ.

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Елизавета Кумбер

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