Линия разграничения Станица Луганская (фото - ЕРА)

Улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество. Об этом сегодня на брифинге заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту сторону линии соприкосновения и в Крыму", - отметила Богнер.



Она считает, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. "Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула она.



По ее словам, руководство Украины декларирует идеи единства. "Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис. Люди заслуживают справедливости во всех случаях, когда их права были нарушены", - сказала Богнер.

16 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко , что в планах украинской власти отстроить мост в Станице Луганской и пересмотреть сроки, на которые пенсионеры из ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории, чтобы получить украинскую пенсию (сейчас этот период составляет 60 дней, у Зеленского предлагают, чтобы он равнялся году). заявил , что в планах украинской власти отстроить мост в Станице Луганской и пересмотреть сроки, на которые пенсионеры из ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории, чтобы получить украинскую пенсию (сейчас этот период составляет 60 дней, у Зеленского предлагают, чтобы он равнялся году).

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