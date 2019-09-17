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В ООН сказали, что якобы может помочь объединить Украину

В ООН сказали, что якобы может помочь объединить Украину - Фото
Линия разграничения Станица Луганская (фото - ЕРА)
17.09.2019, 15:29

В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину

Улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество. Об этом сегодня на брифинге заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту сторону линии соприкосновения и в Крыму", - отметила Богнер.

Она считает, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. "Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула она.

По ее словам, руководство Украины декларирует идеи единства. "Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис. Люди заслуживают справедливости во всех случаях, когда их права были нарушены", - сказала Богнер.

  • 16 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в планах украинской власти отстроить мост в Станице Луганской и пересмотреть сроки, на которые пенсионеры из ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории, чтобы получить украинскую пенсию (сейчас этот период составляет 60 дней, у Зеленского предлагают, чтобы он равнялся году).

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ООН оккупированный донбасс пенсии Матильда Богнер
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