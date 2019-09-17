"Это первые позитивные сигналы". Хуг о переговорах по Донбассу

Александр Хуг (фото - СММ ОБСЕ)

Экс-первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что есть позитивные сигналы в попытках новой украинской власти урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом он сказал в комментарии Hromadske.



"Я считаю, что прогресс, который сделан в прошлые недели, сильно отличается от того, каким он был раньше. Думаю, это первые позитивные сигналы для всех сторон, которые причастны к этому конфликту: есть возможность понять, каким будет финальное решение. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины", - отметил Хуг.

По его словам для того, чтобы началась миротворческая операция, нужно, чтобы поддерживался мир, которого сейчас нет в Донбассе.

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"Это первая главная цель, которая должна быть достигнута ради людей, которые страдают от конфликта…Думаю, усилия новой власти - в правильном направлении. Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершиться кровопролитный конфликт", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить огонь в Донбассе. "Как это должно быть сделано подчеркивается в договоренностях, которые были подписаны в Минске. Там много так называемых технических моментов: разведение войск от линии разграничения, тяжелого оружия, разминирование территории", - уточнил Хуг.

Хуг убежден - "все это необходимо сделать для прекращения кровопролития". "Я считаю, что любой диалог, любая дискуссия является спасением, проводится ли она на высшем или на местном уровне. Можно радоваться, что лидеры стран хотят, наконец, видеть завершение этой агрессии, хотят сесть за стол переговоров. Важно, чтобы то, что они решат, воплощалось в реальность – это будет успех, если удастся о чем-то договориться", - считает Хуг.