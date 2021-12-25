На Донбассе боец получил ранение в 18 км от линии соприкосновения, начато расследование

Вчера на Донбассе нацгвардеец получил ранение, которое не связано с выполнением заданий на линии соприкосновения. Начато служебное расследование, сообщает штаб ООС.

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"Информация, которая была опубликована в утренней сводке за 25 декабря, содержит ошибку и требует уточнения. Военнослужащий Нацгвардии получил ранение, которое не связано с выполнением заданий на линии соприкосновения, находясь в 18 километрах от нее", – говорится в заявлении.

Сейчас, говорят в штабе ООС, начато служебное расследование, обстоятельства события выясняются.

В утренней сводке говорилось, что боец получил ранение в результате действий врага. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

24 декабря сообщалось, что в последние недели на оккупированную территорию Донбасса прибывают российские наемники для совершения диверсий против Украины.

Владислав Сердюк

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